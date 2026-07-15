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НовостиПроисшествия15 июля 2026 13:58

В Березовском осудили троицу парней, похитивших смартфоны на 322 тысячи рублей

В Березовском парни украли из пункта выдачи три смартфона
Маргарита РАЗУМОВА
На Урале вынесли приговор подросткам, похитившим смартфоны из пункта выдачи

На Урале вынесли приговор подросткам, похитившим смартфоны из пункта выдачи

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском вынесли приговор трем молодым людям, похитившим смартфоны из пункта выдачи. Их признали виновными по пунктам «а», «д», части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Фигурантами дела стали 21-летний Рамазон Давлатов, 19-летний Сергей Илюшкин, а также 15-летний подросток. Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Гаджеты в пункт выдачи в поселке Кедровка заказал школьник. В общей сложности эти смартфоны стоили более 322 тысяч рублей. Юноша выбрал опцию оплаты после получения товара. 16 ноября молодые люди приехали на легковушке, принадлежащей Сергею Илюшкину, к пункту выдачи.

- Школьник получил товар и стал его осматривать. Юноша сбежал с телефонами из пункта выдачи. Затем скрылся на автомобиле знакомого. Молодые люди приехали в Екатеринбург. В тот же день Рамазон Давлатов сдал телефоны в один из ломбардов. Он получил не менее 190 тысяч рублей, - сказано в сообщении.

Деньги уральцы распределили между собой. Они потратили их по своему усмотрению.

Суд назначил свердловчанам наказание:

Подросток получил год лишения свободы в воспитательной колонии.

Рамазону Давлатову назначили три года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Сергей Илюшкин получил три года и три месяца принудительных работ с аналогичным удержанием.

С осужденных взыскали в пользу маркетплейса материальный ущерб более 322 тысяч рублей.

Уточняется, что молодые люди уже становились фигурантами подобных уголовных дел. Преступления парни совершали в разных городах региона.