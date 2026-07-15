В Березовском осудили троицу парней, похитивших смартфоны на 322 тысячи рублей

На Урале вынесли приговор подросткам, похитившим смартфоны из пункта выдачи Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском вынесли приговор трем молодым людям, похитившим смартфоны из пункта выдачи. Их признали виновными по пунктам «а», «д», части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Фигурантами дела стали 21-летний Рамазон Давлатов, 19-летний Сергей Илюшкин, а также 15-летний подросток. Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Гаджеты в пункт выдачи в поселке Кедровка заказал школьник. В общей сложности эти смартфоны стоили более 322 тысяч рублей. Юноша выбрал опцию оплаты после получения товара. 16 ноября молодые люди приехали на легковушке, принадлежащей Сергею Илюшкину, к пункту выдачи.

- Школьник получил товар и стал его осматривать. Юноша сбежал с телефонами из пункта выдачи. Затем скрылся на автомобиле знакомого. Молодые люди приехали в Екатеринбург. В тот же день Рамазон Давлатов сдал телефоны в один из ломбардов. Он получил не менее 190 тысяч рублей, - сказано в сообщении.

Деньги уральцы распределили между собой. Они потратили их по своему усмотрению.

Суд назначил свердловчанам наказание:

Подросток получил год лишения свободы в воспитательной колонии.

Рамазону Давлатову назначили три года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Сергей Илюшкин получил три года и три месяца принудительных работ с аналогичным удержанием.

С осужденных взыскали в пользу маркетплейса материальный ущерб более 322 тысяч рублей.

Уточняется, что молодые люди уже становились фигурантами подобных уголовных дел. Преступления парни совершали в разных городах региона.