Екатеринбуржцам представили шедевры ювелирного искусства на выставке-форуме

В Екатеринбурге проходит выставка-форум. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге открылась выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии. На мероприятие зарегистрировались более 500 человек в качестве зрителей. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Представлено 40 брендов. Это ювелиры из Свердловской области, Москвы, Пермского и Красноярского края, Костромской области и Ненецкого автономного округа. К событию присоединились специалисты по закупу из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана.

- Ювелирная отрасль для нас - часть креативной экономики, создающей высокую добавленную стоимость продукта и облик творческого города. Наши мастера изобрели немало уникальных запатентованных решений. Изделия брендов Свердловской области востребованы в России и за рубежом, что формирует разнообразный экспортный облик, - говорит министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов.

На выставке обсудят секреты ювелирного искусства. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Эксперты проведут секции на тему культурного кода, секретов отрасли. Спикерами выступают основатели известных брендов.

Увидеть драгоценности можно в креативном кластере «Домна» 15 и 16 июля.