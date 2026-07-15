Психолог Абашин: привычка откладывать мытье посуды может быть опасным сигналом

Если человек не завершает дела - это признак расстройства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Привычка откладывать мытье посуды может быть сигналом о психических отклонениях, числе которых - дефицит внимания и гиперактивность. Такое мнение высказал психолог Анатолий Абашин в беседе с изданием «Абзац».

По словам специалиста, человеку с такими нарушениями тяжело закончить какое-то дело. Например, помыть посуду, постирать носки.

Склонность к беспорядку в квартире может быть признаком депрессии или тревожного расстройства личности, порой это указывает на шизофрению.

- Если мы говорим именно о заболевании, а не о каких-то личностных особенностях из разряда инфантилизма, то такой человек просто не видит бардака в большинстве своем, - уточняет психолог.