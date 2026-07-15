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НовостиОбщество15 июля 2026 12:29

В Свердловскую область попытались завезти 19 тонн зараженных абрикосов

На Средний Урал не пустили партию зараженных абрикосов
Маргарита РАЗУМОВА
Партию отправили обратно в Азербайджан

Партию отправили обратно в Азербайджан

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбург 14 июня завезли автомобильным транспортом партию абрикосов из Азербайджана. Уральское управление Россельхознадзора сообщает, что партия была заражена. Однако продавать 19 тонн фруктов запретили.

Во время лабораторной проверки специалисты выявили карантинный объект – бурую монилиозную гниль (Monilinia fructicola Honey). Это стало серьезным препятствием на пути к торговым точкам.

- В соответствии с требованиями законодательства в сфере карантина растений ввоз зараженной продукции запрещен, - сказано в сообщении.

По закону ввозить гнилую продукцию на территорию региона запрещено. Поэтому партию абрикосов вернут обратно в Азербайджан.