Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира

Обитель готова к приему паломников со всего света. Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни» пройдет крестный ход. В ночь на 17 июля паломники со всего мира пройдут от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме. Обитель уже готова к предстоящему событию. Здесь ранним утром проведут молебен и почтут память царской семьи. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины.

Обход Ганиной Ямы накануне масштабного события совершили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, игумен Мелитон и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Особое внимание уделяется безопасности и комфорту паломников. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира.

- Учредители фонда глубоко почитают жизненный путь Русского Императора и его семьи. Они много лет поддерживают «Царские дни», создают необходимую инфраструктуру для паломников. Я надеюсь, что все пройдет на очень высоком уровне. Люди дойдут до монастыря и здесь помолятся вместе с нами, - говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Особое внимание будет уделено комфорту и безопасности участников. Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу события включены более 100 мероприятий.