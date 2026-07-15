СвЖД увеличила объемы перевозок удобрений на экспорт почти на 11% в первом полугодии

Фото: пресс-служба СвЖД

Со станций Свердловской магистрали в направлении морских портов и сухопутных погранпереходов в январе – июне 2026 года отправлено 14,7 млн тонн грузов. В том числе химических и минеральных удобрений отправлено 7,6 млн тонн – на 10,8% больше, чем в 1 полугодии 2025 года.

Доля удобрений составила 53% в общей структуре экспортных грузов СвЖД (в том числе в вагонах 51,5%, в контейнерах 1,5%). Предприятия Пермского края лидируют по отправке на экспорт этого важного груза на всей сети РЖД. Ключевые станции погрузки удобрений – Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская.

Основными направлениями экспорта удобрений в 1 полугодии стали Бразилия (доля 60%) и Китай (доля 32%). В настоящее время перевозки осуществляются через сухопутные погранпереходы в России (Забайкальск, Наушки, Камышовая, Гродеково) и Казахстане (контейнерные отправки через Достык, Алтынколь), а также через порты Северо-Запада (станции Автово, Лужская, Мурманск) и Азово-Черноморского бассейна (Новороссийск).

В целом доля экспорта в общей погрузке СвЖД составила 25,2%.

Растет интерес предприятий – отправителей экспортных грузов к международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг». МТК включает три маршрута: западный (через Азербайджан), транскаспийский (по Каспийскому морю) и восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан). Со станций Свердловской магистрали в 1 полугодии экспортные перевозки выросли вдвое в направлении Армении (отправлено 2,4 тыс. тонн зерна, нефти и удобрений), на 13,9% в Ирак (отправлено 7 тыс. тонн лесных грузов), осуществлены первые перевозки лесных грузов в Оман.