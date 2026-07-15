На Среднем Урале за полгода ввели почти два миллиона квадратных метров жилья

В Свердловской области увеличились темпы ввода жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в период с января по июнь этого года введено 1,972 миллиона квадратных метров жилых помещений. Показатель вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует Свердловскстат.

В общей сложности за первое полугодие возведено 30,9 тысяч квартир. В эту статистику не вошли помещения в общежитиях.

Наблюдается снижение по вводу индивидуального жилья на 23,7%. Это 900 тысяч квадратных метров домов.

Больше всего введено жилья в марте – 555 тысяч квадратных метров. В январе показатель составлял 483 тысячи квадратных метров. Меньше всего ввод был в мае – 120 тысяч квадратных метров. В июне он оценивался в 194 тысячи квадратных метров.