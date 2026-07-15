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НовостиПроисшествия15 июля 2026 10:57

В Асбесте наказали трех мошенников, похитивших у 14 человек миллионы рублей

Суд вынес приговор трем жителям Асбеста за мошенничество
Никита ПРИХОДЬКО
Суд назначил каждому из преступников от 2 до 4 лет колонии

Суд назначил каждому из преступников от 2 до 4 лет колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Асбесте суд вынес приговор трем местным жителям за мошенничество. В 2023 году двое юношей и девушка вступили в банду аферистов, которые похищали деньги у пенсионеров.

- В период с апреля по май 2023 года неустановленные участники преступной группы по телефону вводили в заблуждение пожилых граждан под предлогом оказания помощи их родственникам и знакомым, якобы попавшим в ДТП, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Осужденные выполняли роль курьеров и забирали деньги у обманутых граждан. Часть средств они оставляли себе в качестве вознаграждения, а остальное переводили другим членам банды.

Так, фигуранты похитили больше 3,7 миллиона рублей у 14 человек. Свою вину осужденные признали в полном объеме.

Суд признал всех троих виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере» и назначил каждому от 2 до 4 лет колонии общего режима.

Отмечается, что в отношении неизвестных участников преступной группировки расследуются отдельные уголовные дела.