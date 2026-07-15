В Ирбитском районе из-за паводка в безопасную зону вывезли около 200 детей

В безопасную зону вывезли порядка 200 детей. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Полпред в УрФО Артем Жога рассказал о ситуации с паводком в Ирбитском районе. По его словам, на месте работают свыше 20 спасателей с лодками, беспилотниками и другим оборудованием. Ведется работа по эвакуации людей.

- В безопасную зону перевезли уже порядка 200 детей и несколько десятков взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Важно, что, несмотря на обстоятельства, жители сохраняют спокойствие и позитивный настрой, - написал Артем Жога в своих соцсетях.

Как отметил полпред, обстановка в муниципалитете остается напряженной: подтоплены множество частных домов, детский лагерь, социально-реабилитационный центр и другие объекты.

Работа по эвакуации жителей продолжается. Фото: скриншот из видео в соцсетях Артема Жоги

Сейчас специалисты расчищают русла рек, занимаются ремонтом сетей и откачкой воды. Кроме того, была организована лодочная переправа.

Напомним, что в Ирбитский район направили 19 тонн гуманитарной помощи. В состав груза вошли питьевая вода, продукты длительного хранения и мука.