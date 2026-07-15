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НовостиОбщество15 июля 2026 10:07

Митрополит Евгений обвинил грешников и интернет в паводке на Среднем Урале

Митрополит Евгений призвал свердловчан покаяться и измениться
Никита ПРИХОДЬКО
Митрополит Евгений заявил, что если люди не начнут меняться, то продолжат страдать от природных катаклизмов

Митрополит Евгений заявил, что если люди не начнут меняться, то продолжат страдать от природных катаклизмов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал о своем видении ситуации с паводком в Свердловской области. По его мнению, непогода обрушилась на регион из-за грешников и интернета. Об этом владыка сообщил «Четвертому каналу».

- Человек грешит, а страдает вся природа. Особенно в эпоху интернета говорят: «А грешите вот так», – и люди начинают грешить вот так. Говорят: живите как хотите – люди поступают так, как хотят. Если раньше локально были какие-то катаклизмы, то сегодня это происходит глобально: Европа сгорает от жары, мы залиты водой, - пояснил митрополит Евгений.

Владыка призвал уральцев покаяться и заявил, что если люди не начнут меняться, то продолжат страдать от различных природных катаклизмов или конфликтов.

Напомним, что паводковая обстановка в Свердловской области остается напряженной. По данным на 15 июля, число подтопленных домов и участков выросло до 2,1 тысячи.