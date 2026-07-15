Митрополит Евгений обвинил грешников и интернет в паводке на Среднем Урале

Митрополит Евгений заявил, что если люди не начнут меняться, то продолжат страдать от природных катаклизмов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал о своем видении ситуации с паводком в Свердловской области. По его мнению, непогода обрушилась на регион из-за грешников и интернета. Об этом владыка сообщил «Четвертому каналу».

- Человек грешит, а страдает вся природа. Особенно в эпоху интернета говорят: «А грешите вот так», – и люди начинают грешить вот так. Говорят: живите как хотите – люди поступают так, как хотят. Если раньше локально были какие-то катаклизмы, то сегодня это происходит глобально: Европа сгорает от жары, мы залиты водой, - пояснил митрополит Евгений.

Владыка призвал уральцев покаяться и заявил, что если люди не начнут меняться, то продолжат страдать от различных природных катаклизмов или конфликтов.

Напомним, что паводковая обстановка в Свердловской области остается напряженной. По данным на 15 июля, число подтопленных домов и участков выросло до 2,1 тысячи.