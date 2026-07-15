На Ямале к 2030 году почти половина пенсионеров будут заниматься спортом

На Ямале пенсионеры займутся физкультурой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют к 2030 году значительно увеличить число пожилых жителей, занимающихся физкультурой и спортом. Как пишет «Ямал 1», это указано в новой редакции региональной программы «Активное долголетие».

По проекту, за несколько лет доля ямальцев в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) и до 79 лет, которые едут активный образ жизни и занимаются спортом, должна вырасти до 45%.

В рамках программы для лиц старшего поколения будут развивать образовательные программы и культурный досуг. Это позволит увеличить количество долгожителей и качество жизни в ЯНАО.