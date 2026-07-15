Свердловскую область 16 и 17 июля накроют сильные ливни

Свердловскую область продолжают заливать дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжает действовать предупреждение МЧС о непогоде. Так, 16 и 17 июля в регионе вновь ожидаются сильные ливни. Кроме того, синоптики прогнозируют грозу в отдельных районах.

- Рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, отдых и питание, - рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Владельцам частных домов посоветовали подготовить ливневые канализации и другие дренажные системы к сбросам воды.

Автомобилистам не рекомендуют пытаться проехать подтопленные участки трасс. Водителям следует перестроиться на обочину и остановиться, чтобы переждать дождь. Если уровень воды стремительно поднимается, в МЧС советуют выйти из машины и пройти на возвышенность или зайти в ближайшее здание.