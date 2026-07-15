Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 8:51

В Свердловской области ведут набор волонтеров на Спартакиаду народов России

До Спартакиады народов России в Екатеринбурге осталось меньше месяца
Никита ПРИХОДЬКО
В Екатеринбурге Спартакиада соберет свыше 9 тысяч спортсменов. Фото: пресс-служба админстрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге Спартакиада соберет свыше 9 тысяч спортсменов. Фото: пресс-служба админстрации Екатеринбурга

В Свердловской области ведется набор волонтеров на Спартакиаду народов России, которая стартует 8 августа 2026 года в Екатеринбурге.

Добровольцам обещают сувениры, питание и бесплатный проезд, фирменную экипировку, а также верифицированные часы на платформе «Добро.рф», через которую можно подать заявку на участие.

- Волонтерам предстоит помогать гостям и спортсменам на площадках соревнований, участвовать в сопровождении мероприятий, церемонии открытия и решении других организационных задач. При регистрации кандидаты могут выбрать подходящие функции и даты работы, - пояснили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что соревнования соберут в уральской столице больше 9 тысяч спортсменов из семи регионов страны. Спартакиада пройдет по 44 видам спорта и развернется на 18 спортивных объектах шести уральских муниципалитетов.