В Свердловской области ведут набор волонтеров на Спартакиаду народов России

В Екатеринбурге Спартакиада соберет свыше 9 тысяч спортсменов. Фото: пресс-служба админстрации Екатеринбурга

В Свердловской области ведется набор волонтеров на Спартакиаду народов России, которая стартует 8 августа 2026 года в Екатеринбурге.

Добровольцам обещают сувениры, питание и бесплатный проезд, фирменную экипировку, а также верифицированные часы на платформе «Добро.рф», через которую можно подать заявку на участие.

- Волонтерам предстоит помогать гостям и спортсменам на площадках соревнований, участвовать в сопровождении мероприятий, церемонии открытия и решении других организационных задач. При регистрации кандидаты могут выбрать подходящие функции и даты работы, - пояснили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что соревнования соберут в уральской столице больше 9 тысяч спортсменов из семи регионов страны. Спартакиада пройдет по 44 видам спорта и развернется на 18 спортивных объектах шести уральских муниципалитетов.