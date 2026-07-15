В Кузбассе четырехлетнюю сироту насиловали в семье отца

Над ребенком издевались в семье отца Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году детский омбудсмен Кемеровской области разбирался в сложной криминальной истории, жертвой которой стала четырехлетняя девочка. Об этом сообщает издание Vse42.ru.

У ребенка умерла мама, и девочку взяла на воспитание бабушка, но вскоре объявился отец и через суд забрал малышку к себе. Старший сын в семье отца насиловал девочку, после чего его привлекли к уголовной ответственности.

Отца после этой истории лишили родительских прав, однако он продолжил получать на дочь выплаты, а бабушка все это время не могла воспитывать ребенка.

Ситуация изменилась только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка Кемеровской области и межведомственной комиссии - ребенка вернули бабушке, которая теперь получает выплаты на его воспитание.