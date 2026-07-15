Самовывоз становится еще удобнее: «Золотое Яблоко» открывает ПВЗ в универмаге «Большой»

Фото: пресс-служба «Золотого Яблока»

Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» продолжает развивать сервис самовывоза для клиентов и открывает новый пункт выдачи заказов в Екатеринбурге. ПВЗ расположится на первом этаже универмага «Большой» по адресу: ул. Малышева, 71. ПВЗ начал работу 13 июля.

Количество заказов с самовывозом из магазинов «Золотого Яблока» в Екатеринбурге стремительно растет — за год доля самовывоза превысила 20% от общего числа заказов в уральской столице. Чтобы получать посылки было еще удобнее, бьюти-ретейлер открывает новый пункт выдачи в Екатеринбурге — уже четвертый в городе, но по-своему уникальный. Пространство площадью 64 м² расположится непосредственно в магазине ретейлера и позволит разместить весь необходимый объем заказов. Это освободит клиентов от необходимости ждать свои покупки в общей очереди у кассы.

Новый ПВЗ будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, повторяя график работы магазина. Для получения заказа достаточно назвать его номер оператору или показать QR-код из мобильного приложения. Срок хранения заказа — 7 дней.

Всего у «Золотого Яблока» 13 пунктов выдачи: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. Заказы с сайта и приложения «Золотого Яблока» доставляются по территории всей страны. Кроме того, получить заказ можно в партнерских пунктах выдачи — так у клиентов есть возможность забрать покупки практически у дома.

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