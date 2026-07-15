Федеральный застройщик запустил квартирный тест-драйв в Екатеринбурге

Фото: «Страна Девелопмент»

Покупка квартиры — не просто важный шаг, порой это судьбоносное решение. Какие люди будут вас окружать, в какую школу пойдет ребенок, какая среда будет влиять на образ жизни и ход мыслей. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» предлагает не гадать, а погрузиться в атмосферу своего будущего дома. Уже в субботу компания организует тест-драйв готовых квартир в жилом комплексе «Сибирский сад».

Когда?

18 июля с 11:00 до 19:00.

Что будет?

«Представьте, что это уже ваша квартира. Дом, в котором вы живете. Двор, в котором гуляют ваши дети. А это паркинг, где стоит ваша машина».

Все участники тест-драйва не просто побывают в офисе продаж, а лично смогут оценить уютные парадные и многофункциональные дворы и зеленый бульвар, выглянуть из окна своей будущей квартиры и уже познакомиться с соседями. Менеджеры ГК «Страна Девелопмент» подробно расскажут об особенностях проекта и покажут то, что скрывается от глаз посторонних.

В программе:

- Обзор топовых планировок, ремонта от застройщика и инфраструктуры.

- Скидки до 2,5 млн рублей — только для участников.

- Приятные подарки за бронирование в офисе продаж.

Количество мест на тест-драйв ограничено. Регистрация для участия обязательна.

Фото: «Страна Девелопмент»

О ЖК «Сибирский сад»:

Он расположен в восточной части на пересечении улиц Сибирский тракт, Ткачей и переулка Базового, в 15 минутах от центра города. Транспортная развязка позволяет выехать из района без пробок.

Всего в ЖК будет 6 домов переменной этажностью от 12 до 32 этажей, 6 подземных паркингов. На первых этажах расположатся магазины и аптеки, кафе и пекарни, салоны и центры услуг. В проекте ЖК — детский сад на 350 мест и школа на 1100.

Рядом с ЖК расположены два больших парка — имени Маяковского и Лесоводов России. Это настоящие природные заповедники в черте города с аттракционами, велодорожками, тропинками для прогулок, зонами для пикников и игр.

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