В Свердловской области подтопленными остаются 2,1 тысячи домов и участков

Подтоплены больше 2,1 тысячи территорий. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области продолжается работа по устранению последствий паводка. По данным на 15 июля, в регионе подтоплены 1 760 приусадебных участков, 362 частных жилых дома, 5 – дачных, а также два 2 участка дороги и 9 низководных мостов.

Отметим, что в прошлые сутки общее число территорий, находящихся в зоне паводка, составляло 1,4 тысячи.

- За минувшие сутки от воды освободились 7 жилых домов, 56 приусадебных участков и 1 участок автомобильной дороги. Одновременно с этим в 10 муниципальных образованиях зафиксировано новое подтопление 177 жилых домов и 564 земельных участков, - рассказали об изменениях в свердловском МЧС.

В пунктах временного размещения сейчас 67 человек. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На текущий момент в пунктах временного размещения находятся 67 человек, в том числе 21 ребенок. Остальные пострадавшие от паводка, как пояснили в ведомстве, остановились у родственников и знакомых.

Отмечается, что устранением последствий непогоды сейчас занимаются 418 специалистов и 128 единиц техники. МЧС заявило, что имеющихся сил и средств достаточно для обеспечения безопасности граждан.