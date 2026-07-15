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НовостиОбщество15 июля 2026 6:18

Депутат гордумы Екатеринбурга предложил увеличить бюджетные расходы на культуру

Константин Киселев считает, что культурные учреждения недостаточно финансируются
Никита ПРИХОДЬКО
Депутат гордумы Константин Киселев предложил увеличить финансирование культурных учреждений

Депутат гордумы Константин Киселев предложил увеличить финансирование культурных учреждений

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев предложил увеличить финансирование учреждений культуры из средств бюджета. С таким заявлением он выступил в эфире ОТВ.

По его словам, музеям, театрам и зоопарку сложно содержать себя из-за большого количества льготников и невозможности поднять цены на билеты.

- До 40% билетов – это льготные или иногда бесплатные билеты. Количество льготников растет, цену не можем задирать на проход – потому что у людей просто нет этих денег. Тогда мы просто потеряем культуру, зрителя, будущее. Конечно, нужны деньги, - сказал Константин Киселев.

Напомним, что в текущем году власти Свердловской области выделили на развитие культуры порядка 8,3 миллиарда рублей. Средства потратят на обновление четырех ДК, трех библиотек, а также филармонии и музеев.