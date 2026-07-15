Депутат гордумы Екатеринбурга предложил увеличить бюджетные расходы на культуру

Депутат гордумы Константин Киселев предложил увеличить финансирование культурных учреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев предложил увеличить финансирование учреждений культуры из средств бюджета. С таким заявлением он выступил в эфире ОТВ.

По его словам, музеям, театрам и зоопарку сложно содержать себя из-за большого количества льготников и невозможности поднять цены на билеты.

- До 40% билетов – это льготные или иногда бесплатные билеты. Количество льготников растет, цену не можем задирать на проход – потому что у людей просто нет этих денег. Тогда мы просто потеряем культуру, зрителя, будущее. Конечно, нужны деньги, - сказал Константин Киселев.

Напомним, что в текущем году власти Свердловской области выделили на развитие культуры порядка 8,3 миллиарда рублей. Средства потратят на обновление четырех ДК, трех библиотек, а также филармонии и музеев.