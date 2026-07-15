Свердловский губернатор вручил госнаграды выдающимся уральцам

В списке награжденных – 41 человек. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области 14 июля прошла торжественная церемония награждения выдающихся уральцев. Награды вручал губернатор региона Денис Паслер. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики.

- Вручая своим землякам государственные награды РФ, награды Президента России, знаки отличия Свердловской области я каждый раз искренне радуюсь тому, какие сильные, умные, талантливые люди живут у нас на Урале, - рассказал Денис Паслер.

Одним из награжденных оказался Эвальд Зеер – профессор кафедры психолого-педагогического образования УрГПУ и основатель научной школы «Психология профессионального развития». В университете он работает с 1982 года. Денис Паслер вручил Эвальду Зееру медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также в числе награжденных – художественный руководитель духовного оркестра новоуральского Театра музыки, драмы и комедии Геннадий Соколов. Именно при нем творческий коллектив стал известен по всей России. Геннадия Соколова наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Всего в списке награжденных 41 человек. Среди них: общественники, работники промышленных предприятий, представители научного и педагогического сообществ, сферы культуры.