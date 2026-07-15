В Нижнем Тагиле к газу подключили вдвое больше домов, чем планировалось

Всего в 2026 году к газу планируется подключить 363 частных дома Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле газификация частных домов идет с опережением графика. По данным на 14 июля, к газу подключили уже 234 дома. Это вдвое больше, чем планировалось. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Работы находятся на постоянном контроле губернатора, и мы сделаем все, чтобы к началу зимы все запланированные домовладения получили тепло по современным экологичным стандартам, - отметил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

Всего в текущем году к газовым сетям намерены подключить 363 частных дома. Соответствующее решение было принято еще в феврале 2025 года на заседании оргкомитета. Завершить все работы планируется до начала нового отопительного сезона.

Отмечается, что в 2025 году на газ перевели 638 домов. Данная работа ведется в рамках федпроекта «Чистый воздух».