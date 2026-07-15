В Екатеринбурге ради «Царских дней» перекроют несколько улиц

Перекрытия будут действовать 16 и 17 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ради «Царских дней» 16 и 17 июля введут временные ограничения движения. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. Так, с 0:00 до 5:00 16 июля перекроют участок улицы Царская, от Первомайской до Дзержинского.

- 16 июля в 23:30 на площади перед Храмом-Памятником на Крови будет проходить Божественная литургия, которая продлится до 02:30 17 июля. После службы состоится Большой крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма, - пояснили в Госавтоинспекции.

17 июля с 2:30 до 8:00 движение ограничат для всех видов транспорта на 12-ти участках. Ознакомится с перекрытиями можно на фото ниже.

Ограничения 17 июля с 2:30 до 8:00. Фото: по данным Госавтоинспекции Свердловской области

Кроме того, с 5:00 до 10:00 из-за движения колонны будет закрыт участок ЕКАД с 41-го по 57-й километр. Водители смогут объехать зону перекрытия по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

- Ограничения будут действовать до завершения мероприятий и сниматься поэтапно по мере прохождения колонны, - отметили в Госавтоинспекции.

Автомобилистов попросили заранее планировать свой маршрут с учетом всех перекрытий.