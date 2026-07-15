В Нижнем Тагиле парень на Lada сбил 63-летнего мужчину

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле 13 июля около 22:30 произошло ДТП возле дома №48 по улице Краснознаменной. Водитель Lada Kalina на пешеходном переходе сбил 63-летнего мужчину, который шел на красный сигнал светофора. Отмечается, что пешеход был в темной одежде без светоотражающих элементов.

Пострадавшего с различными травмами доставили в горбольницу №1, где помощь ему оказали врачи.

Водителем Lada Kalina оказался 23-летний парень, стаж которого составляет 5 лет. За это время он 6 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.

- В ходе опроса водитель сообщил, что двигался на разрешающий сигнал светофора, однако из-за темного времени суток не заметил пешехода, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Мужчину сбили на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В отношении молодого человека возбудили административное дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», а в отношении пешехода – по статье 12.30 КоАП РФ «Нарушение ПДД пешеходом, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.