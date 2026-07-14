В Нижнем Тагиле управляющая компания нарвалась на штраф

Прокуратура провела проверку и выявила грубые нарушения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле по требованию прокуратуры управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей. Причиной стали грубые нарушения при обслуживании домов. Об этом информирует прокуратура Свердловской области.

Уточняется, что УК «Уралградмаш» не принимала заявки аварийно-диспетчерской службы о коммунальных авариях. В положенные сроки не устраняла повреждения внутридомовых сетей. Это повлекло за собой коммунальные проблемы для жильцов.

По итогам проверки прокуратура Дзержинского района в отношении УК «Уралградмаш» возбудила административное дело по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований».