На Урале коллекторы не смогли взыскать долги, оформленные мошенниками

На свердловчанку дистанционно оформляли кредиты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Салде мировой судья отказал коллекторам о взыскании долга. Причиной стало то, что персональные данные местной жительницы использовали мошенники. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Женщина обратилась в полицию в январе 2026 года. Она заявила, что мошенники использовали ее персональные данные в 2025 году.

- Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках расследования выяснилось, что аферисты от имени свердловчанки взяли несколько кредитов. Включая договор потребительского займа, - сказано в сообщении.

В марте 2026 года она получила копию судебного приказа о взыскании задолженности в пользу правопреемника микрофинансовой организации. Свердловчанка обратилась к мировому судье. Она пояснила, что такую сделку не оформляла. Суд удовлетворил ходатайство и отменил приказ.

Другие кредиторы узнали, что женщина стала жертвой аферистов. Они добровольно отказались от претензий к женщине. Лишь одна из организаций попыталась взыскать долг, образовавшийся в декабре 2025 года. Но инстанция коллекторам отказала.

Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.