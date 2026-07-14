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НовостиОбщество14 июля 2026 12:15

Более 17,3 тысячи свердловчан пострадали от присасывания клещей

На Среднем Урале с начала сезона более 17 тысяч жителей пострадали от клещей
Маргарита РАЗУМОВА
Против клещевого энцефалита поставили 135 006 прививок

Против клещевого энцефалита поставили 135 006 прививок

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала сезона пострадали 17,3 тысячи жителей от клещей. Этот показатель в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня. Статистику приводит свердловский Роспотребнадзор.

- С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационарах области 107 человек. На клещевой боррелиоз - 212 человек, - сказано в сообщении.

В лабораториях исследовали 15,7 тысяч клещей. В 1,4 % проб найдены возбудители клещевого энцефалита. В 47,7% случаев обнаружили лайм-боррелиоз. Еще в 3,7% были возбудители моноцитарного эрлихиоза. Также в 1,4% пробах оказался гранулоцитарный анаплазмоз.

В регионе против клещевого энцефалита поставили 135 006 прививок. Проведено 280 463 ревакцинаций.