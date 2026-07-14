На Урале участникам фестиваля «Царские дни» представили новое приложение

Для участников фестиваля православной культуры запустили приложение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для участников уральского фестиваля православной культуры «Царские дни» запустили специальное приложение. Оно отображает расписания мероприятий, маршруты, а также полезную информацию. Об этом в своем канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг.

- Однако цифровая среда сейчас стремительно меняется и в этом году старое приложение «Царских дней» заменит партнерский проект «Аминь». В него уже добавлена программа мероприятий и возможность заказа треб в храмах Екатеринбурга, - сказано в посте.

Уточняется, что также в приложении есть молитвослов, православные книги, богослужебный календарь.

Напомним, что «Царские дни» проходят в Свердловской области с 11 по 21 июля. В общей сложности состоится более 100 мероприятий в рамках фестиваля.