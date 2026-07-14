Трое парней решили покататься по ночному Екатеринбургу и угодили в больницу

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ночью 14 июля около 1:50 произошло ДТП возле дома №8 по улице Окружной. 18-летний водитель ВАЗ-2107, будучи пьяным, не справился с управлением и влетел в бетонный столб освещения. На момент аварии в салоне также находились два пассажира – подростки 15-ти и 17-лет. Оба приехали из села Бутка Талицкого района.

- На месте происшествия автоинспекторы опросили очевидцев, зафиксировали обстановку, установили личности участников. Также установлено, что водитель не выполнил требование об остановке и повредил элементы дорожной инфраструктуры, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Как выяснили автоинспекторы, парни решили покататься по ночному Екатеринбургу. Оба пассажира приехали в уральскую столицу для поступления. На момент аварии все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

Пьяный водитель влетел в столб освещения. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Отмечается, что 18-летний парень не имеет водительских прав. В отношении него возбуждено сразу семь административных дел: за пьяное вождение без прав, управление незарегистрированным автомобилем и без документов, отсутствие полиса, отказ остановиться по требованию и нарушение правил использования ремней безопасности, а также за повреждение столба.

- Кроме того, по факту ДТП, повлекшего причинение вреда здоровью, проводится административное расследование по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ, в рамках которого будет дана окончательная юридическая оценка действиям водителя, - отметили в Госавтоинспекции.

Теперь все трое находятся в больнице с различными травмами. Помощь им оказывают врачи. По факту аварии продолжается расследование.