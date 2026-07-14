Криминальный квинтет кошмарил жителей Кузбасса: их решили наказать

Фото: СКР по Кемеровской области

Прокуратура Кемеровской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении пяти местных жителей, которые занимались самоуправством и хулиганством с применением оружия, а также едва не убили человека. Об этом сообщает издание Vse42.ru.

Как выяснили следователи: летом прошлого года три человека на территории Таштагольского района требовали от местного жителям вернуть долг. Для убедительности они избили жертву и угрожали насилием.

27 июля эта же компания, но уже в составе четырех человек, напала с пистолетом и металлическим стулом в кафе. В тот же день два участника ОПГ стреляли по людям возле частного дома, потом уехали, но позже вернулись и снова устроили стрельбу.

Никто из подсудимых свою вину не признал.