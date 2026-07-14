Белую башню в Екатеринбурге закрыли для посетителей

Белая башня официально перешла во владение ДОМ.РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 6 июля 2026 года закрыли для посетителей водонапорную башню на улице Бакинских Комиссаров, более известную как Белая башня. Экскурсии по памятнику были прекращены после того, как он официально перешел во владение ДОМ.РФ. Об этом рассказали в telegram-канале Белой башни.

- Белая Башня официально переходит в ведение ДОМ.РФ. Мы продолжаем вести переговоры с ПАО «ДОМ.РФ» о судьбе памятника. Белая Башня по-прежнему находится под охраной. Но в данный момент мы приостановили проведение экскурсий, - сказано в сообщении.

Напомним, что в марте арендаторы Белой Башни – архитектурная группа «Подельники» – получили письмо о расторжении договора. ДОМ.РФ, предположительно, планирует выставить объект на торги. Однако конкретный сценарий пока не утвержден, как отмечали ранее в telegram-канале Белой башни.