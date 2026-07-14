УБРиР предлагает новым бизнес-клиентам бонус за активность до 25 000 рублей

Фото: пресс-служба УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает предпринимателям, открывшим расчётный счёт в июле, принять участие в акции «Бонус за активность». 10 августа банк проведет розыгрыш, по итогам которого пять победителей смогут получить бонусы в размере от 10 до 25 тысяч рублей.

Для участия в акции предпринимателям достаточно открыть расчётный счёт в банке УБРиР и провести хотя бы одну приходную операцию с 1 по 31 июля на сумму от 5 000 рублей. Чем больше приходных операций будет проведено, тем большую сумму бонуса можно выиграть. После окончания акции все участники акции автоматически будут распределены на три группы в зависимости от общей суммы поступивших на расчётный счёт средств. Первая группа – от 5 000 до 100 000 рублей, вторая – от 100 000 рублей до 200 000 рублей, третья – от 200 000 рублей и выше.

- Победителей акции «Бонус за активность» мы определим 10 августа 2026 года с помощью генератора случайных чисел. Таким образом, в каждой группе участников акции будут свои победители. В первой группе три победителя получат выплату 10 000 рублей каждый, во второй группе – победитель получит выплату 15 000 рублей, в третьей группе победитель получит максимальный бонус за активность в размере 25 000 рублей, — отметил Сергей Логвиненко, управляющий директор центра по работе с клиентам малого и среднего бизнеса департамента корпоративного бизнеса УБРиР.

Фото: пресс-служба УБРиР

Акция проводится во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР». Принять участие в ней могут новые клиенты, открывшие расчётный счёт в банке в период с 1 по 31 июля включительно, по которому проведено не менее одной приходной операции. Общая сумма приходных операций по расчётному счёту за период проведения акции должна составлять не менее 5 000 рублей.

По результатам розыгрыша список победителей будет опубликован на официальном сайте банка в разделе «Новости банка» в формате маскировочного номера ИНН (например, 66***111). Выплата победителям «Бонуса за активность» осуществляется на открытый в УБРиР расчётный счёт не позднее 14 августа 2026 года.

Обо всех условиях акции можно узнать на официальном сайте или в отделении банка в вашем городе.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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