Югра оказалась в лидерах по расселению аварийного жилья

В ХМАО активно расселяют аварийное жилье Фото: Анастасия АЛЯМКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число лидеров среди российских регионов по расселению ветхого и аварийного жилья. С начала года из старых домов и квартир общей площадью в 595 тысяч «квадратов» переехали почти 35 тысяч человек. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

За счет средств региона жилищные условия в этом году улучшили 15 200 жителей ХМАО, это почти половина всех граждан, которых переселили в регионе в достойное жилье.

Регионы лидеры по объему расселенного ветхого жилья в 2026 году:

Московская область - 77,1 тысячи квадратных метров.

Ямал - 70,3 тысячи квадратных метров.

Ростовская область - 43,3 тысячи квадратных метров.

ХМАО - 40,3 тысячи квадратных метров.