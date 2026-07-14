В Екатеринбург на «Царские дни» приедет потомок династии Романовых

Главное Богослужение Царских дней пройдет в Храме-на-Крови Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на этой неделе проходят традиционные «Царские дни», посвященные годовщине трагической гибели семьи императора Николая II. Фестиваль православной культуры посетят десятки тысяч паломников из регионов России, а также других стран. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Кульминацией «Царских дней» станет богослужение в Храме-на-Крови и Крестный ход до монастыря Ганина Яма в пригороде Екатеринбурга.

В числе гостей фестиваля в этом году - потомок императора Николая I Гавриил Дорошин, а также правнук повара императорской семьи Ивана Харитонова Петр Мультатули. Также культурные мероприятия, как сообщает Фонд Святой Екатерины, объединят писателей, ученых, музыкантов и журналистов.

Крестный ход состоится в ночь на пятницу, 17 июля.