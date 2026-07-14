Определены первые участники Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября пройдет Международный фестиваль молодежи. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября пройдет Международный фестиваль молодежи. На него съедутся более 10 тысяч человек из России и зарубежья. Отбор заявок проводят эксперты фестиваля.

- Ключевыми критериями оценки выступают профессиональная экспертиза, достижения и наличие успешно реализованных проектов в одной из 8 сфер: государственное управление; медиа; наука и образование; предпринимательство; цифровизация и IT; креативные индустрии, культура и творчество; гражданская активность; спорт и здоровье, а также мотивация кандидата к развитию международного сотрудничества и межкультурному обмену, – объясняет генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Дмитрий Иванов.

На данный момент организаторы получили 113 000 заявок из 191 страны. Из них уже отобрана первая 1000 участников. Среди них:

- инженер, EdTech-блогер, участница из Монголии Золгэрэл Очгэрэл.

- руководитель группы роботизации в IT-компании, участник из Челябинской области Владимир Курзаков.

- участник из Аргентины, директор по связям с общественностью Обсерватории международных отношений Фонда Виктории Хуан Игнасио Мояно.

Завершение отбора запланировано на начало августа, когда последний, десятитысячный участник получит своё приглашение.