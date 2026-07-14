ВИЗ-Сталь провела интеллектуальные игры среди уральских металлургов

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Компания ВИЗ-Сталь провела в Екатеринбурге интеллектуальные игры «Металлургические вечера», приуроченные к профессиональному празднику. В двух турах приняли участие около 200 сотрудников уральских предприятий Группы НЛМК, а также ветераны и приглашённые гости.

Турнир состоялся в четвертый раз и стал самым масштабным за всю историю на Урале. За игровыми столами встретилась 21 команда в составе представителей НЛМК, ВИЗ-Стали, ВИЗа, НЛМК-Инжиниринг, НЛМК-Связь и других подразделений компании. Нововведением стало участие в командах ветеранов и близких сотрудников, что сделало мероприятие площадкой для живого разностороннего общения, укрепления корпоративных связей и обмена опытом между поколениями.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Программа включала семь тематических туров из семи вопросов по металлургии, истории предприятий, литературе, музыке, кино и искусству. Дополнительным испытанием стал конкурс капитанов, а итоговая интрига сохранялась до последнего раунда.

По результатам двух игр победу одержала «Команда мечты», в состав которой вошли сотрудники подразделений НЛМК, ВИЗ-Стали и визовские ветераны. Сборная получила право представить Екатеринбург в общегрупповом финале «Металлургических вечеров», который состоится 31 июля в корпоративном университете в Липецке. Второе место заняла сборная юридических служб НЛМК, третье — сотрудники ремонтного и технического управлений ВИЗ-Стали.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

— «Металлургические вечера» объединили людей не только из разных подразделений, но и разных поколений, почувствовавших себя одной командой. Молодые участники принесли в игру энергию, свежий взгляд и креативность, а ветераны — опыт, насмотренность и умение логически выстраивать ответ. Именно это сочетание и стало основой нашего успеха. Это хороший пример того, как взаимодействие поколений помогает не только в игре, но и в реальной производственной жизни, — отметил капитан «Команды мечты», ветеран ВИЗ-Стали Александр Кондратов.

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