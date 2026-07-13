Летом на Ямале откроют медицинские и спортивные объекты

Новые поликлиники и больницы появятся на Ямале Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе откроют несколько медицинских и спортивных объектов. Об этом сообщает «Ямал 1».

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, в Ноябрьске летом двери для пациентов откроет новая поликлиника. В одном здании теперь будут принимать все специалисты - пациентам не нужно будет ездить по разным адресам.

В Тарко-Сале завершается чистовая отделка детского медицинского центра, который скоро также начнет принимать маленьких пациентов. А в Коротчаево строят больницу для жителей Лимбяяхи и поселка Уренгой. В Губкинском идет ремонт педиатрического корпуса, здесь установят резервный томограф.

В Салехарде готовятся открыть Ямал-Арену, где будут проводиться занятия и состязания по нескольким видам спорта.