Свердловская область вошла в пятерку лидеров по поддержке экспортеров

Работа по поддержке экспортеров на Среднем Урале продолжается. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге субъектов страны по поддержке экспортеров, таким образом войдя в пятерку лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 3.0. Об этом рассказали в региональном департаменте информационной политики.

- РЭО – это набор инструментов, которые помогают местным компаниям выходить на зарубежные рынки. Стандарт включает 15 инструментов поддержки: от стратегического планирования и подготовки кадров до развития инфраструктуры, и продвижения продукции за рубежом, - пояснили в департаменте.

На текущий момент в регионе внедрено 7 из 15 инструментов. Благодаря этому была разработана программа внешнеэкономического развития до 2030 года, а также сформирована команда по развитию экспорта. Кроме того, была создана база, включающая больше 2 тысяч экспортеров. Сейчас работа в данной сфере продолжается.