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НовостиДом. Семья13 июля 2026 10:01

Паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона

Об этом рассказала биолог
Лев ИСТОМИН
В Свердловской области - летний паводок

В Свердловской области - летний паводок

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летний паводок, накрывший Свердловскую область из-за проливных дождей, не скажется отрицательно на флоре и фауне региона. Об этом ЕАН рассказала биолог Нина Садыкова.

- Летний разлив воды неопасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи, - говорит эксперт.

По словам биолога, птенцы к июлю уже научились летать, и они смогут покинуть зону паводка, а животные переберутся в сухие места. Для растений паводок - в плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для них намного опаснее.

Отметим, что наводнение сильно вредит уральцам - 13 июля началась эвакуация санатория «Обуховский».