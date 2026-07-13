Ситуация с паводком под Нижним Тагилом остается напряженной

Вода продолжает топить сады под Нижним Тагилом Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с паводком в садах под Нижним Тагилом из-за продолжающихся ливней остается сложной - вода постепенно прибывает, подтапливая дома. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, власти города находятся в постоянном взаимодействии с организациями, эксплуатирующими гидротехнические сооружения всех городских и пригородных водохранилищ.

Градоначальник попросил жителей частного сектора и дачников следить за развитием ситуации и читать сообщения властей. В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 или 112.

От наводнения пострадали сады в пригороде Нижнего Тагила - ушел под воду СНТ «Шахтер», здесь спустя две недели продолжают устранять последствия подтопления.