Лишь один водоем на Среднем Урале признали пригодным для купания

Лишь один свердловский водоем был признан пригодным для купания Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области Роспотребнадзор признал Леневское водохранилище, расположенное на территории санатория «Леневка», пригодным для купания. На текущий момент это единственный водоем в регионе, имеющий соответствующее заключение.

- На сезон 2026 года Управлением Роспотребнадзора выдано одно санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам для использования в рекреационных целях пляжа и части Леневского водохранилища, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг качества воды на 42 водоемах. Согласно данным исследований на 10 июля, порядка 37,4% отобранных проб не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям, 29,6% – по санитарно-химическим и еще 2,9% – по паразитологическим.

Кроме того, специалисты отобрали 47 проб почвы. Из них 15 – не соответствуют нормативам.