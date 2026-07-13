Ремонт трассы «Юг» в Югре опережает график: готовность объекта достигла 48%

Полностью завершить реконструкцию планируется осенью 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа дорожники с опережением графика ремонтируют автомобильную дорогу «Урай — Междуреченский — Куминский — граница Югры». Масштабные работы ведутся на участке со 199 по 236 километр (общая протяженность — 37,9 км) в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Сейчас готовность объекта составляет 48%. Полностью завершить реконструкцию планируется осенью 2027 года.

Ход работ разделен на три этапа:

Первый этап: Завершен. В 2025 году обновлен участок протяженностью 6,9 км (с 230-го по 236-й километр).

Второй этап: Близится к финалу. На отрезке с 220-го по 230-й километр уложено 80 тысяч квадратных метров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16).

Третий этап: Активная фаза. На участке с 199-го по 220-й километр дорожники укладывают верхний слой покрытия и выравнивающий слой. Уже готово более 20,5 тысячи квадратных метров основного полотна и почти 24,4 тысячи квадратных метров основания. Для повышения безопасности движения идет укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью.

Параллельно ведется реконструкция двух искусственных сооружений:

Через реку Канда: полностью завершен демонтаж шкафных стенок и подферменников на всех опорах.

Через реку Первая: специалисты устанавливают опалубки на первой и второй опорах для последующего бетонирования конструкций.