Урал вышел в лидеры по расчетам в юанях

Доля платежей в юанях в УрФО достигла 46% Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Уральский федеральный округ занимает первую строчку по доле платежей в юанях в системе международной торговли России. Показатель обусловлен особенностями региональной торговли - так как федеральный округ импортирует технику и строительные материалы, за которые китайские покупатели рассчитываются своей национальной валютой. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам А7 Ирина Акопян.

- Урал - на первом месте - это 46%, далее идет Казань - 36%, на Владивосток приходится 26%, - рассказывает спикер.

По ее словам, для минимизации валютных рисков платежная система предлагает предпринимателям специальные инструменты, среди которых, вексельный инструмент, который дает возможность компаниям фиксировать курс на момент покупки, получая дополнительный доход до 10% годовых.

Ирина Акопян говорит, что доля юаня в системе международной торговли России за несколько лет существенно выросла.