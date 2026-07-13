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НовостиЗдоровье13 июля 2026 8:46

За неделю в Свердловской области родились пять пар близнецов

В Свердловской области за неделю появились на свет 660 малышей
Никита ПРИХОДЬКО
За прошедшую неделю родились 660 малышей

За прошедшую неделю родились 660 малышей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за прошедшую неделю с 6 по 12 июля на свет появились 660 малышей, из которых 326 девочек и 334 мальчика. Среди них также родились пять пар близнецов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, одна из мамочек – Яковенко Елена из поселка Арти – родила в Областном перинатальном центе Екатеринбурга.

- Я стала мамой в четвертый раз! Роды были непростыми – у малышки наблюдалось двукратное обвитие пуповины вокруг шеи. Но благодаря профессионализму сотрудников, мои роды прошли хорошо. Уже на третьи сутки мы благополучно были выписаны домой, - передает Минздрав слова женщины.

Отмечается, что 435 родов в течение ушедшей недели прошли в перинатальных центрах Екатеринбурга, еще 116 – в межмуниципальных центрах. Одни роды врачи приняли в ургентном зале.