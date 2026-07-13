В Кемерове на три недели закроют движение по Театральному мосту

Рядом с культурным кластером на мосту построят надземный переход Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове в период с 18 часов 15 июля по 20 часов 5 августа 2026 году перекроют движение на Театральном мосту и подходов к нему. Об этом сообщает издание СiбДепо.

В этом месте возводят музейно-театральный комплекс и гостиницу, и перекрытия необходимы для возведения надземного перехода между зданиями культурного комплекса.

Работы проведут над проезжей частью, поэтому движение всех видов транспорта будут ограничены. Мэрия Кемерова просит автомобилистов искать альтернативные пути объезда.