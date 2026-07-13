Диетолог рассказала, кому нельзя есть грибы

Грибы опасны для детей и беременных Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с изданием «Абзац» предупредила, что грибы опасно употреблять в пищу детям, беременным женщинам, а также пожилым людям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Безопасная порция - до 150 граммов два раза в неделю.

- Детям до семи лет нельзя давать грибы из-за риска отравиться, даже если они съедобные. Консервированные грибы не рекомендуются до 3 лет из-за риска ботулизма. Очень осторожными нужно быть людям с различными заболеваниями ЖКТ. Беременным женщинам также нужно отказаться от грибов, так как возможны непредсказуемые последствия для плода, - рассказывает специалист.

Также нужно отказаться от употребления грибов на фоне обострения гастрита, при язве, почечной недостаточности, болезней печени, аллергии и пенсионерам.