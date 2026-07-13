Екатеринбург на пять дней окажется во власти дождей

Екатеринбург топит от дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на этой неделе со вторника по воскресенье каждый день будут идти дожди. При этом, в городе сохранится теплая погода. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

С 14 по 19 июля в уральской столице будут идти кратковременные дожди, иногда с грозами - все, как на прошлой неделе. С начала июля в Екатеринбурге уже выпало 83% месячной нормы осадков.

Сухая погода ненадолго установится в уральской столице в воскресенье, 19 июля. На протяжении всей недели в городе днем будет от +19 до +25 градусов.

Отметим, что из-за сильных ливней затопило несколько населенных пунктов Свердловской области. В части из них объявили эвакуацию жителей.