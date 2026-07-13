Ольга Серябкина выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге

Ольга Серябкина выступит на церемонии открытия чемпионата Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге выступит певица Ольга Серябкина. Послушать бывшую участницу группы «Серебро», известную по хитам «Мало тебя», «Бывшие», «Между нами любовь» и другим композициям, можно будет на открытии чемпионата России по легкой атлетике.

- 23 июля в Екатеринбурге стартует чемпионат России по легкой атлетике. Одно из самых важных событий лета в мире отечественного спорта, которое пройдет на стадионе «Калининец», украсит торжественную церемонию открытия хедлайнер – SERYABKINA, - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы.

Напомним, что соревнования пройдут с 23 по 26 июля и соберут больше 700 сильнейших легкоатлетов из 70 регионов страны. Программа чемпионата включает 23 дисциплины, в том числе бег на средние и длинные дистанции, спринт и командные эстафеты. Всего будет разыграно 44 комплекта наград.

Для зрителей предусмотрена фан-зона с развлечениями, розыгрышами призов и подарками.