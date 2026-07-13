Уральский депутат поддержал выпускников учебных заведений Богдановича

Впереди у выпускников много побед, верных решений и новых достижений. Фото: Марина Новоселова

Сразу два выпускных в Богдановиче прошли при поддержке депутата Государственной Думы Льва Ковпака. Он поздравил выпускников, передал учебным заведениям подарки и пожелал ребятам успешного начала нового жизненного этапа.

В Первом Уральском казачьем кадетском корпусе в этом году дипломы получили 43 воспитанника. За годы учебы они освоили образовательную программу, научились дисциплине, ответственности и уважению к традициям. Уже 15 лет корпус занимается патриотическим воспитанием молодежи и готовит кадетов к взрослой жизни.

Поздравляя выпускников, Лев Ковпак отметил, что участие в таких торжественных церемониях уже стало доброй традицией.

— Для нашей команды уже стало доброй традицией поздравлять выпускников с этим важным событием. В подарок корпусу передали оргтехнику, которая пригодится в повседневной работе и сделает учебный процесс еще комфортнее, — отметил народный избранник. — Поздравляем выпускников с окончанием учебы! Пусть впереди будет много достойных побед, верных решений и новых достижений. В добрый путь!

Еще одним пунктом праздничной программы стал выпускной в Богдановичском политехникуме. В этом году дипломы здесь получили 117 молодых специалистов, из них 14 окончили учебу с отличием.

Лев Ковпак поздравил выпускников, пожелав им уверенного профессионального старта.

— Пусть полученные знания станут прочной основой для профессиональных достижений, а впереди ждут новые возможности, интересная работа и добрый путь.

По сложившейся традиции депутат приехал не с пустыми руками. В подарок политехникуму у фасада учебного заведения высадили кусты гортензии. Со временем они украсят территорию и будут напоминать о выпуске 2026 года.