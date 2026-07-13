ВИЗ-Сталь поддержит многодетные семьи металлургов ко Дню металлурга

Семейный фестиваль. Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) при поддержке социального партнера - благотворительного фонда "Милосердие" подарят сотрудникам сертификаты на приобретение детских товаров. Помощь получат многодетные семьи, одинокие родители и сотрудники, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. На екатеринбургских заводах таких семей 66, они воспитывают более 170 детей.

Подарочные сертификаты будут выдаваться на каждого ребенка в семье. Ими можно расплатиться в магазинах крупной сети детских товаров.

- Поддержка семей сотрудников с детьми, которым необходима дополнительная помощь, - одно из ключевых направлений работы фонда, - рассказала исполнительный директор фонда Яна Лунёва. - Фонд компенсирует часть стоимости отдыха в лагерях и санаториях, оказывает помощь в оплате лечения и реабилитации, организует новогодние программы и помогает подготовить детей к школе. Мы регулярно поддерживаем семьи сотрудников, а также нуждающихся в помощи жителей регионов присутствия компании.

Предприятия уделяют большое внимание организации досуга и оздоровления детей своих сотрудников - организуют детский отдых и санаторно-курортное лечение по путевкам «Мать и дитя», проводят спортивные и культурные мероприятия. Ежегодно в преддверии нового учебного года единовременную выплату получают многодетные семьи заводчан с детьми-школьниками, одинокие родители, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

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