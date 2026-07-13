Ягуар Аргон из Екатеринбургского зоопарка отмечает 18-летие

Аргон родился в 2008 году. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке 13 июля 2026 года день рождения отмечает ягуар Аргон. Ему исполняется 18 лет. В связи с этим, в 14:00 именинника ждет праздничный обед.

- Аргон невероятно воспитанный: уважает сотрудников зоопарка и спокойно им подчиняется. Больше всего именинник любит гулять по летнему вольеру, забираться на самые высокие точки и оттуда царственно наблюдать за посетителями или сладко дремать под солнцем, - рассказали в пресс-службе городского зоопарка.

Ягуар Аргон очень воспитанный. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В учреждении напомнили и о семейной истории Аргона. Его бабушка Грета тоже была жительницей Екатеринбургского зоопарка. В 12 лет она родила пятнистую дочь Агнесс от черного ягуара Гранта из Ленинградского зоопарка.

Агнесс позже отправилась на родину отца, где вышла замуж за ягуара Рока. В 2008 году у пары родился Аргон. Через несколько лет ягуара доставили в Екатеринбургский зоопарк.