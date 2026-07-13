Полиция задержала екатеринбуржца, который пытался спрятать сверток с наркотиками

Екатеринбуржец пытался спрятать наркотики при виде полицейских Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 57-летнего мужчину, который пытался спрятать сверток с наркотиками. Инцидент произошел рядом с домом №20 по улице Волховская. При виде правоохранителей екатеринбуржец сбросил сверток на крышу гаража.

- В тот же день следственно оперативная группа провела осмотр места, в ходе которого был обнаружен и изъят сверток с веществом — мефедрон, массой 2 грамма, а также пакетик типа «зип-лок» с наркотическим средством – производное N-метилэфедрон, массой 1,33 грамма, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщает следствие, мужчина приобрел запрещенные вещества для личного употребления. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Отмечается, что ранее екатеринбуржец уже был осужден по части 1 той же статьи.

Проходить освидетельствование мужчина отказался, из-за чего в отношении него завели административное дело. Сейчас по факту произошедшего ведется расследование.